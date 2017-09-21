Трамп отговорил Эр-Рияд от военной операции против Дохи - СМИ

2017-09-21 15:01 | www.trend.az | 3

Саудовская Аравия и ОАЭ рассматривали возможность военных действий на начальном этапе кризиса вокруг Катара, однако президент США Дональд Трамп предостерег их от этого, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

По его данным, Эр-Рияд и Абу-Даби рассматривали варианты по смене власти в Катаре, который они обвиняли в поддержке терроризма и сближении с Ираном.

Трамп позвонил лидерам Саудовской Аравии и ОАЭ, предупредив их, что любые военные действия спровоцируют кризис по всему Ближнему Востоку, который пойдет на пользу только Ирану, сообщил один из источников, знакомых с беседами американского президента.

При этом Саудовская Аравия отрицает, что военный вариант когда-либо рассматривался, сообщает агентство, отмечая, что власти ОАЭ ранее говорили о возможности решить кризис исключительно политическими, а не военными мерами.

Агентство отмечает, что президент США в четверг, находясь в Нью-Йорке, отрицательно ответил на вопрос, предостерег ли он Саудовскую Аравию и ОАЭ против военных действий. В то же время точно неизвестно, когда обсуждался вопрос о применении военной силы.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта, однако до сих пор странам не удалось преодолеть разногласия.