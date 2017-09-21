Арестован насмерть сбивший пешехода и скрывшийся с места события водитель

2017-09-21 15:53 | www.apa.az | 6

17 сентября около 23:00 на территории города Хырдалан автомобиль марки «Mercedes Benz» сбил переходившую дорогу Агаеву Самаю Сабир гызы (1974 г.р.) и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем марки «Ford» (99-HP-526). Водитель «Mercedes Benz» скрылся с места аварии, пешеход от полученных травм скончался на месте.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, в связи с данным фактом в следственном отделе Управления полиции Абшеронского района было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджанской Республики.

В результате неотложных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что авария была совершена автомобилем марки «Mersedes Benz E 240» (90 CP 033), за рулем которого находился житель Бинагадинского района Рузпейкар Орхан Руфат оглу (1990 г.р.). Он был задержан 20 сентября и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия.