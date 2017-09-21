Чехия готова расширить энергосотрудничество с Азербайджаном

2017-09-21 15:54 | www.apa.az | 4

Заместитель министра энергетики Азербайджана Гюльмамед Джавадов провел встречу с делегацией представителей нефтегазовых и энергетических компаний Чехии.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве энергетики, на встрече Г.Джавадов отметил сформировавшиеся между двумя странами отношения в сфере энергетики и сказал, что Чехия представляет особый интерес для Азербайджана.

Было отмечено, что Азербайджан как производитель и экспортер нефти и газа также имеет большое значение для Чехии. Так, в общем нефтяном импорте Чехии около 30% занимает азербайджанская нефть. Торговый оборот между двумя странами растет из года в год за счет нефтепродуктов. Кроме того, было подчеркнуто, что Чехия высоко оценивает роль проекта «Южный газовый коридор» в обеспечении энергобезопасности Европы и готова сотрудничать с Азербайджаном в рамках этого проекта.

В ходе обсуждений говорилось об определении новых целей в энергетическом секторе в рамках «Стратегической дорожной карты о развитии коммунальных услуг», а также о важности использования европейского опыта в достижении этих целей.

Чешские компании представили свои предложения по предоставлению разветвленных услуг, которые дают возможность применять стандарты высокого качества по всем направлениям энергосектора. Было отмечено, что существуют широкие возможности для начала нового этапа сотрудничества между Чехией и Азербайджаном.

Замминистра энергетики сообщил, что для оценки предложений будут организованы встречи с представителями ОАО «Азеришыг» и ОАО «Азерэнержи». По его словам, Министерство энергетики Азербайджана всегда готово поддержать расширение отношений с Чехией.