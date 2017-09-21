В городской совет Бостона избирается клоун – ВИДЕО

2017-09-21 13:30 | www.oxu.az | 4

В городскую администрацию Бостона баллотируется необычный кандидат — клоун Пэт Паясо (Payaso — по-испански клоун).

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Associated Press.

На встречи с избирателями политик ходит в полном снаряжении — с красным носом, толстым слоем грима и радужным париком. Он не снимает облачения и для предвыборной агитации в соцсетях. Как уверяют местные СМИ, в ноябре его имя появится в бюллетене наравне с семью другими кандидатами.

«Если бы я был бостонским политиком, я бы целовал большинство детей», — гласит один из его предвыборных лозунгов.

Жители Бостона шутят, что теперь в городском совете может стать на одного клоуна больше.

Н.О.