ОАЭ выделили США $10 миллионов на ликвидацию ущерба от урагана "Ирма"

2017-09-21 15:03 | www.trend.az | 6

ОАЭ выделили 37 миллионов дирхамов (10 миллионов долларов) на ликвидацию нанесенного ураганом "Ирма" ущерба во Флориде, передает РИА Новости со ссылкой на эмиратское издание The National.

Средства пойдут на строительные работы в наиболее пострадавших от урагана частях штата.

"ОАЭ солидарны с населением Флориды, которое пострадало от урагана "Ирма", — заявил посол ОАЭ в США Юсеф аль-Отайба.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" стали более 20 человек. На прошлой неделе Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что "Ирма" ослабла до тропической депрессии.