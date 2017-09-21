Экономический совет СНГ одобрил ряд совместных проектов

2017-09-21 15:12 | www.trend.az | 6

Посол Республики Таджикистан в Российской Федерации, Полномочный представитель Республики Таджикистан в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Имомуддин Сатторов принял участие в работе 75-го заседания Экономического совета СНГ в Москве, передает НИАТ «Ховар».

В повестку дня был включен обширный круг вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики.

Участники заседания одобрили проекты Концепции сотрудничества государств Содружества в области мелиорации земель и Концепции сотрудничества государств СНГ в области нефтегазового машиностроения. Кроме того, были приняты Протокол о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ, Протокол о внесении изменений в Соглашение о гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков государств Содружества. Был обсужден ряд бюджетно-финансовых и организационных вопросов.

Следующее заседание Экономического совета СНГ намечено провести 15 декабря текущего года в Москве.