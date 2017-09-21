Минобразования Грузии переданы учебные пособия для азербайджаноязычных школ

2017-09-21 16:20 | www.apa.az | 4

Посольство Азербайджана в Грузии представило Министерству образования и науки Грузии учебные пособия, отправленные Минобразования Азербайджана для азербайджаноязычных школ Грузии.

Как сообщает местное бюро АПА, для азербайджаноязычных школ Грузии отправлены 11500 экземпляров учебников «Азербайджанский язык» и «Литература», а также методических пособий для учителей на 2017-2018 учебный год.

Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов выразил надежду, что учебники будут доставлены в азербайджанские школы в кратчайшие сроки.

По словам заведующего отделом учебных пособий Министерства образования и науки Грузии Наны Киласонии, распределение учебников среди азербайджаноязычных школ начнется со следующей недели.

Отметим, за последние 4 года Минобразования Азербайджана передало азербайджаноязычным школам Грузии в общей сложности 73805 экземпляров учебников «Азербайджанский язык» и «Литература», а также методических пособий для учителей.

В настоящее время обучение на азербайджанском языке ведется в 124 школах Грузии.