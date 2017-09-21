Принимаются меры для возвращения в Азербайджан детей, найденных на освобожденных от оккупации ИГ территориях

2017-09-21 16:23 | www.apa.az | 5

Об этом АПА заявил временный поверенный в делах Азербайджана в Ираке Рамиз Гафаров.

Р. Гафаров сказал, что в связи с этим вопросом была проведена встреча с представителями МККК: «Мы продолжаем работу для возвращения детей в Азербайджан. Имеются некоторые сложности. Подробная информация будет предоставлена общественности позже».

Отметим, 2-летняя Хадиджа и 3-летний Абдулла были найдены на территориях, освобожденных от оккупации ИГ в Сирии. Сообщается, что их родители погибли. В российских СМИ распространена информация о том, что детей на подконтрольные ИГ территории отвезли их родители. После того, как эти территории были очищены от террористов, дети были отвезены силами безопасности в Ирак. Дети не могут предоставить полную информацию о себе, однако на представленных видеоматериалах Абдулла говорит о том, что его родители умерли.