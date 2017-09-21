Коллегия Минобороны: Озвученное Верховным Главнокомандующим в ООН – приказ для армии

2017-09-21 16:45 | www.apa.az | 5

Расширенное заседание коллегии Министерства обороны, посвященное боевой и морально-психологической подготовке, а также итогам состоявшихся широкомасштабных учений проведено в прифронтовой зоне с участием руководящего состава министерства, командиров объединений, соединений, их заместителей, начальников военно-учебных заведений, а также других должностных лиц. На заседании коллегии были заслушаны доклады должностных лиц.

Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу Минобороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов выступил с докладом на тему «Итоги боевой деятельности Вооруженных Сил в зимнем периоде обучения 2017-го года». Подведя также итоги учений, Министр обороны отметил, что все цели и задачи, поставленные на учениях, проводимых согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, были успешно достигнуты и выполнены.



Высоко оценив боеспособность и морально-психологическую подготовку личного состава, Министр обороны подчеркнул важность проведения учений и довел до командного состава соответствующие задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед Вооруженными Силами.



Министр обороны особо обратил внимание участников заседания на выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором он коснулся военного преступления вооруженных сил Армении на линии соприкосновения и освобождение части территории в результате успешного контрнаступления подразделений нашей Армии и других затронутых им вопросов. Министр подчеркнул, что Вооруженные силы должны руководствоваться темами, которых коснулся Президент в своем выступлении в ежедневной деятельности.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что мнения Верховного Главнокомандующего, высказанные в связи с нагорно-карабахской проблемой, являются задачей для Армии и прямым приказом для всего личного состава. Вооруженные силы Азербайджана оснащены самым современным и высококачественным вооружением и техникой. Это является самым высоким вниманием и заботой, оказанной Армии Верховным Главнокомандующим.



Коснувшись текущей обстановки в прифронтовой зоне, Министр обороны дал конкретные указания командирам соединений, расположенных на переднем крае обороны быть постоянно готовыми к самым активным боям, не давать ни минуты передышки противнику, держать под постоянным контролем его деятельность, заранее и решительно пресекать любые действия врага с нанесением ему максимально серьезных потерь.

По итогам заседания коллегии были приняты соответствующие решения по обсуждаемым вопросам.