В Молдавии предлагают отстранить от должности президента

2017-09-21 13:50 | www.oxu.az | 4

Глава фракции Либеральной партии Молдавии Михай Гимпу предложил в четверг на заседании парламента проект по отстранению Игоря Додона от должности президента.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В четверг в парламенте обсуждаются законы, которые Додон отклонил и отправил на повторное рассмотрение.

"Президент не только отказывается утверждать законы, но и в последнее время "совершает ошибки"… Предлагаем проект решения по его отстранению с должности и организации референдума. Просим коллег из всех фракций поддержать инициативу", — сказал Гимпу.

Пока эту инициативу подписали только члены фракции Либеральной партии, которых в 101-местном парламенте насчитывается всего 11 человек.

Согласно конституции Молдавии, предложение об отстранении с должности президента может быть выдвинуто не менее чем одной третью депутатов и должно быть незамедлительно доведено до сведения главы республики.

Противостояние парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента Додона с другой обостряется с каждым днем. Основным предметом острых споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Востоком, а именно с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Президент блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения лидера республики не находят поддержки среди депутатов.

Н.О.