Преступный режим Армении полностью игнорирует решения СБ ООН - азербайджанский депутат

2017-09-21 15:24 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - К сожалению, международное сообщество и такая влиятельная организация, как ООН, не принимают необходимых мер для выполнения резолюций организации.

Об этом Trend в четверг сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Асим Моллазаде, комментируя озвученные Президентом Ильхамом Алиевым на 72-й сессии Генассамблеи ООН мысли по поводу применения международных санкций к Армении, игнорирующей резолюции Совбеза ООН, отметив, что мировое сообщество должно положить конец террористической политике Армении.

По словам депутата, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, пользуясь возможностью, еще раз с высокой трибуны проинформировал международную общественность о преступлениях Армении в отношении Азербайджана, о стратегии Азербайджана.

«Мысли, которые озвучил глава государства в своем выступлении, имеют большое значение для международной общественности. Для того, чтобы воспрепятствовать реализуемой Азербайджаном стратегии, преступный режим Армении нарушает все нормы международного права. Этот режим, можно сказать, полностью игнорирует решения Совбеза ООН. В последние годы деятельность ООН часто подвергается критике. Организация не предпринимает должных шагов по выполнению стоящих перед ней задач. В выступлении Президент Азербайджана очень хорошо объяснил реальную ситуацию», - сказал Моллазаде.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)