Азербайджанские звезды показали как играть в бич-волей (ФОТО)

2017-09-21 15:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел турнир по пляжному волейболу с участием звезд “Ulduzlarla çimərlik voleybolu”, организованный Федерацией волейбола Азербайджана, Дворцом водных видов спорта и Mədəniyyət TV (Культура), сообщили Trend Life в пресс-службе телеканала.

Интересно, что в этот день звезды эстрады померились своими силами с профессионалами.

В одной команде играли звезды эстрады Хайям Мустафазаде, Замиг Гусейнов, спортсмены Вадим Кутуков и Вадим Кемпф, в другой - Фуад Мусаев, Азад Шабанов, Сархан Буньядзаде и мастер спорта Самир Набиев. В трех сетах со счетом 2:1 победу одержала команда Замига Гусейнова.

Гостям была также представлена концертная программа с участием популярных исполнителей Мананы Джапаридзе, Самиры Аллахверди, Севды Яхъяевой и других.

Главная цель проекта – поддержка пляжного волейбола, который начал развиваться в стране с 2013 года.

Пляжный волейбол (бич-волей) - популярный вид спорта, игра на разделённой высокой сеткой песчаной площадке. Развился как самостоятельный вид спорта из классического волейбола, наибольшее распространение и официальный статус получил вариант игры «два на два». Главным управляющим органом в пляжном волейболе является Международный совет по пляжному волейболу, входящий в состав Международной федерации волейбола (FIVB). С1996 года бич-волей присутствует в соревновательной программе Олимпийских игр. Крупнейшими соревнованиями, помимо олимпийских турниров, являются чемпионаты мира, проводимые один раз в два года, Мировой тур - ежегодное коммерческое соревнование, состоящее из нескольких этапов, организованное подобно теннисным ATP-и WTA-турам, а также турниры, проводимые региональными конфедерациями, входящими в FIVB.

(Автор: Вугар Иманов)