Члены Платформы Мира поздравили азербайджанский и армянский народы в связи с Международным днем мира

2017-09-21 17:31 | www.apa.az | 4

«Платформа мира между Азербайджаном и Арменией» приняла заявление в связи с Международным днем мира.

Как сообщили АПА в пресс-службе платформы, члены «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» поздравили народ Азербайджана и Армении с этим замечательным днем - с Международным Днем Мира.

«С того дня, как было создано человечество, использованием мифов и популизма, которые являются продуктом человеческого воображения, история стало свидетельством возникновения ненависти среди людей, войн и геноцидов. В частности, мы хотели бы отметить, что две крупные войны, которые произошли в двадцатом веке, вошли как самые кровавые страницы в истории. Однако, несмотря на все это, последний век был также выгравирован в истории как исключительный век в сближении человечества и усилении солидарности людей. Именно создание Организации Объединенных Наций на основе универсальных прав человека, после Второй мировой войны и его поддержание мира и безопасности в мире, так же формирование других международных организаций, основанных на его Уставе и Принципах, еще больше повысили надежду на будущее. Двадцатый век, наряду с изобретением оружия массового уничтожения, запомнился и ограничением, и отказом от их масштабного использования. Несмотря на конфликты во всем мире и дестабилизирующие процессы, мы также видим, как человечество становится ближе друг к другу в областях как наука, образование, культура, международное развитие и сотрудничество, и что этот процесс глобализации разрушил границы, ненависть, расизм и дискриминацию. Но несмотря на все это, некоторые силы по-прежнему заинтересованы в мировых конфликтах и войнах.

Такие же силы на протяжении долгого времени удерживают народы Армении и Азербайджана во взаимной ненависти и войне. Основывающие свою деятельность на мифах, порождающих ненависть и темном прошлом эти силы мешают двум народам уверенно продвигаться к общему глобализованному будущему. Будучи Платформой Мира между Арменией и Азербайджаном, мы считаем, что интеллектуалы обеих стран, миролюбивые общественно-политические деятели, ученые, которые внимательно следят за вызовами современной эпохи, будут стремиться жить в мире и без ненависти к обеим странам в будущем, и мы стоим на авангарде этого. Мы считаем, что урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном должно опираться не на мифы и на неоднозначную историю, а должно опираться на справедливо основанных нормах и принципах Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта и других международных документах, принятых и признанных обоими государствами. Именно, отвечающей вызовам современности народы станут частью объединенного мира, успешно и непрерывно созидая свои успехи.

Являясь Платформой Мира между Арменией и Азербайджаном, мы настоятельно призываем представителей обеих стран предпринять важные шаги, с целью предотвращения унаследования этого конфликта будущими поколениями и приложить все усилия для того, чтобы оба народа жили в полном мире и согласии.

Еще раз поздравляем всех с Международным Днем Мира!».