Азербайджан начал работу по возвращению детей, спасшихся от ИГИЛ

2017-09-21 14:10 | www.oxu.az | 5

Начались работы по возвращению в Азербайджан детей, чьи родители присоединились к террористической группировке «Исламское государство».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, ряд госструктур ведет переговоры по возвращению 2-летней Хадиджи и ее 3-летнего брата Абдуллы из приюта в Багдаде в Баку.

Отмечается, что родственники детей пока не найдены. В этом направлении ведется работа. В ближайшие дни по этому поводу будет сделано заявление.

Малолетний Абдулла заявил журналистам, что его родители погибли в Мосуле.

Э.А.

