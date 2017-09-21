В Азербайджане утвержден порядок получения кредитной истории заемщиков

2017-09-21 15:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана утвердила порядок получения кредитной истории у заемщика и подтверждения его для кредитных бюро.

Порядок предусматривает, что кредитную историю заемщика можно будет получить только с его письменного разрешения. Информация о последующих изменениях кредитной истории заемщиков в бюро предоставляется уже без разрешения заемщика.

В то же время наследники заемщика, судебные инстанции, следственные органы, органы надзора, субъекты, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью, могут получить доступ к кредитной истории заемщика без его согласия.

Информация в кредитное бюро предоставляется в электронном виде. Ее можно предоставить, как напрямую через сайт кредитного бюро, так и через портал “Электронное правительство”.

В 2016 году в Азербайджане был принят закон “О кредитных бюро”, создавший условия для работы в стране частных кредитных бюро. В настоящее время ведется подготовка для создания первого в стране частного кредитного бюро, формируемого при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC).

На данный момент в список учредителей этого кредитного бюро входит 21 организация, среди которых 19 банков, одна страховая компания и одна небанковская кредитная организация. Вместе с ними в список учредителей входит технический партнер - компания Creditinfo, которой принадлежат 51 процент акций бюро.

Формирование кредитных историй заемщиков в Азербайджане началось с 2005 года после создания Службы централизованного кредитного реестра (ЦКР). Реестр охватывает весь спектр информации о банках, небанковских кредитных организациях, заемщиках, владельцах крупных пакетов участия в капитале заемщиков, кредитах и залогах по ним.

Частное кредитное бюро будет содержать больше информации по сравнению с Централизованным кредитным реестром, и охватывать большее число заемщиков. В бюро будет поступать информация не только от банков, но и страховых и лизинговых компаний, коммунальных учреждений, мобильных операторов и т.д.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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