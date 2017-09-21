Новая госпрограмма позволит шире пропагандировать идеологию азербайджанства среди молодежи - Фуад Мурадов

2017-09-21 15:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Ильхама Алиева об утверждении Государственной программы «Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах» наглядно свидетельствует о том значении, которое Азербайджанское государство придает молодежи и молодежной политике. Об этом сказал в четверг Trend председатель парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Фуад Мурадов.

По его словам, основные задачи программы – обучение молодежи, поддержка научной, культурной и общественной деятельности студентов, занятости, предпринимательской и творческой деятельности, расширение международного сотрудничества молодежи, организация ее досуга, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере работы с молодежью и повышение эффективности молодежной политики.

«Программа позволит шире пропагандировать идеологию азербайджанства среди молодежи, более эффективно формировать у молодых людей чувство уважения к национально-духовным, общечеловеческим ценностям, патриотизму, государственности. Она положительно повлияет на то, чтобы способная молодежь освоила профессии, соответствующие требованиям современности, на решение проблем занятости, а также расширение предпринимательской и творческой деятельности молодежи. Для этого очень важна поддержка ее учебной, научной, культурной и общественной деятельности, эффективная организация досуга, о чем особо подчеркивается в этой программе. Формирование образованной и интеллигентной молодежи в азербайджанском обществе – важный фактор, и это должно поддерживаться со стороны государства посредством различных проектов и мероприятий, наград и поощрений. Считаю, что пропаганда успехов способной и творческой молодежи в стране и за ее пределами вызовет у молодежи новые устремления», - сказал Мурадов.

Глава комитета добавил, что План мероприятий по реализации этой программы рассчитан на развитие молодежного сектора, в том числе индивидуальное развитие представителей молодежи. «Эта программа, как продолжение программ, ранее принятых главой государства и успешно реализованных, будет иметь важное значение для развития молодежи», - сказал депутат.

Президент Ильхам Алиев 15 сентября подписал распоряжение об утверждении Госпрограммы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)