Азер Гусейнбала перенес операцию на сердце

2017-09-21 14:26 | www.oxu.az | 5

Известному журналисту Азеру Гусейнбале сделали операцию по стентированию сосудов сердца.

Как передает Oxu.Az, сын журналиста Тургут Азиз сообщил Report, что его отец утром был прооперирован в Центральной клинической больнице.

По его словам, в настоящее время отец находится в реанимационном отделении больницы:

«Сейчас его состояние нормальное, но он пока не пришел в себя от наркоза. Поэтому к нему никого не пускают».

Тургут также отметил, что у Азера Гусейнбалы не было проблем с сердцем: «Просто он жаловался на гипертонию (высокое кровяное давление)».

Отметим, что вчера журналист перенес инфаркт и был госпитализирован.

Э.А.

