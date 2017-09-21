Чехия готова расширить энергосотрудничество с Азербайджаном

2017-09-21 15:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Чехия намерена еще более расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики.

Об этом было сказано на встрече заместителя министра энергетики Азербайджана Гюльмамеда Джавадова с делегацией представителей нефтегазовых и энергетических компаний Чехии, говорится в сообщении министерства энергетики, распространенном в четверг.

Джавадов отметил сформировавшиеся между двумя странами отношения в сфере энергетики и сказал, что Чехия представляет особый интерес для Азербайджана.

"Азербайджан как производитель и экспортер нефти и газа также имеет большое значение для Чехии. Так, в общем нефтяном импорте Чехии около 30 процентов занимает азербайджанская нефть. Торговый оборот между двумя странами растет из года в год за счет нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что Чехия высоко оценивает роль проекта "Южный газовый коридор" в обеспечении энергобезопасности Европы и готова в любое время сотрудничать с Азербайджаном в рамках этого проекта.

"В ходе обсуждений говорилось об определении новых целей в энергетическом секторе в рамках "Стратегической дорожной карты о развитии коммунальных услуг", а также о важности использования европейского опыта в достижении этих целей", - говорится в сообщении.

Чешские компании представили свои предложения по предоставлению разветвленных услуг, которые дают возможность применять стандарты высокого качества по всем направлениям энергосектора. Было отмечено, что существуют широкие возможности для начала нового этапа сотрудничества между Чехией и Азербайджаном.

Замминистра энергетики сообщил, что для оценки предложений будут организованы встречи с представителями ОАО "Азеришыг" и ОАО "Азерэнержи".

"Министерство энергетики Азербайджана всегда готово поддержать расширение отношений с Чехией", - сказал Джавадов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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