Во всем мире только в 15 странах имеются три необходимые национальные стратегии предоставления поддержки семьям с маленькими детьми — ЮНИСЕФ

2017-09-21 15:54 | www.trend.az | 5

Согласно новому докладу около 85 миллионов детей в возрасте до пяти лет живут в 32 странах, не предоставляющих семьям такие услуги, как: два года бесплатного дошкольного образования, оплачиваемые перерывы молодым мамам для грудного вскармливания в первые шесть месяцев жизни младенцев, и надлежащий оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком – три ключевые стратегии для обеспечения развития мозга у детей в раннем возрасте, говорится в докладе ЮНИСЕФ.

Во всем мире только в 15 странах имеются три базовые национальные стратегии, с помощью которых можно гарантировать родителям время и ресурсы, так необходимые им для обеспечения правильного развития мозга у своих маленьких детей. Более того, в 32 странах, в которых проживает каждый восьмой ребенок в мире в возрасте до пяти лет, нет ни одной из этих стратегий, говорится в докладе.

Согласно докладу «Первые моменты — самые важные в жизни ребенка» два года бесплатного дошкольного образования, оплачиваемые перерывы для грудного вскармливания ребенка в первые шесть месяцев его жизни, шесть месяцев оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для матери, а так же четыре недели оплачиваемого отпуска для отцов помогают заложить жизненно важный фундамент для оптимального раннего развития детей. Эти стратегии помогают родителям лучше защитить своих детей и обеспечить им более полноценное питание, игровой опыт и раннее развитие в критически важные первые годы жизни, когда рост головного мозга происходит с интенсивностью, которая никогда более не повторится.

Среди стран, в которых гарантированно работают все три стратегии, в докладе называются Куба, Португалия, Россия, Франция и Швеция. Однако 85 миллионов детей в возрасте до пяти лет растут в 32 странах, где не осуществляется ни одна из этих трех критически важных стратегий. Что удивительно, 40 процентов этих детей живут только в двух странах — Бангладеш и Соединенные Штаты.

«Что является наиважнейшим из того, чем обладают дети? Это их ум. Однако мы не заботимся об интеллектуальном развитии детей так, как заботимся об их физическом развитии — особенно в раннем детстве, когда, как показывают научные исследования, у детей происходит быстрое формирование интеллекта и выстраивается их будущее,» — сказал Исполнительный Директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк. «Мы должны приложить еще большие усилия в целях обеспечения родителям маленьких детей и лицам, осуществляющим уход за детьми, поддержку, в которой они так нуждаются в этот наиболее важный период, когда развивается мозг ребенка».

В докладе также подчеркивается, что миллионы детей в возрасте до пяти лет проводят годы взросления в небезопасных и не стимулирующих развитие условиях:

• Около 75 миллионов детей в возрасте до пяти лет живут в зонах конфликтов, что повышает риск токсичного стресса, который может препятствовать нейронным связям мозга в раннем детстве;

• Во всем мире в результате недостаточного питания, неблагоприятной среды и болезней у 155 миллионов детей в возрасте до пяти лет наблюдается остановка в росте, что пагубно сказывается на их физическом здоровье и интеллекте, препятствуя полному развитию их потенциала;

• Четвертая часть всех детей в возрасте от двух до четырех лет в 64 странах не участвуют в занятиях, важных для их интеллектуального развития, таких как игра, чтение и пение;

• Около 300 миллионов детей во всем мире живут в районах с токсичным воздухом, что, согласно новым исследованиям, способно разрушить находящийся на стадии развития мозг ребенка.

Доклад предупреждает, что неспособность защитить наиболее обездоленных детей и предоставить им возможности в области раннего развития подрывает потенциальный рост обществ и экономик в целом; в нем приводится пример из одного исследования, которое свидетельствует о том, что дети из бедных домохозяйств, получившие игровой опыт и образование в раннем возрасте, зарабатывали во взрослом возрасте в среднем на 25 процентов больше, чем те, кто не получил такой возможности.

«Если немедленно не начать инвестировать в наиболее уязвимых детей и в наиболее уязвимые семьи, мы будем продолжать увековечивать межпоколенческие циклы неблагополучия и неравенства. Из поколения в поколение, от одной упущенной возможности к другой, мы расширяем разрыв между имущими и неимущими и подрываем нашу долгосрочную силу и стабильность», — сказал Лейк.

На реализацию программ раннего развития правительства по всему миру в среднем тратят менее 2 процентов своих бюджетов на образование. В то же время в докладе подчеркивается что сегодняшние инвестиции в детей раннего возраста в будущем принесут значительные экономические выгоды. Каждый доллар США, вложенный в программы поддержки грудного вскармливания, обеспечивает отдачу в 35 долл. США, а каждый доллар, инвестированный в программы воспитания и образования детей раннего возраста для самых обездоленных детей, может принести доход в размере не менее 17 долл. США.

Доклад призывает правительства и частный сектор оказывать содействие базовым национальным стратегиям по поддержке развития детей раннего возраста, в том числе путем:

• Инвестирования в и расширения услуг по развитию детей раннего возраста в домашних условиях, в школах, местных сообществах и медицинских клиниках, отдавая приоритет самым уязвимым детям;

• Придания статуса национального приоритета мерам по поддержке семьи, включая два года бесплатного дошкольного образования, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком и оплачиваемые перерывы для грудного вскармливания;

• Предоставления работающим родителям времени и ресурсов, необходимых для оказания поддержки интеллектуального развития их детей;

• Сбора и дезагрегирования данных о развитии детей раннего возраста и отслеживания прогресса в охвате наиболее уязвимых детей и семей.

«Стратегии, направленные на поддержку развития детей раннего возраста, — это крайне важные инвестиции в интеллектуальное развитие наших детей и тем самым в граждан и трудовые ресурсы завтрашнего дня — буквально в будущее нашего мира», — сказал Лейк.

Использованные в данном анализе переменные были предоставлены ЮНИСЕФ Всемирным центром анализа стратегий (WORLD Policy Analysis Center) при Калифорнийском университете г. Лос-Анжелеса. Демографические данные взяты из доклада ПРООН за 2017 год. Переменные включают: два года бесплатного дошкольного образования, оплачиваемые перерывы для молодых матерей для кормления грудью в течение первых шести месяцев и оплачиваемый шестимесячный отпуск по уходу за ребенком для матери, а также оплачиваемый четырехнедельный отпуск по уходу за ребенком для отца.

Страны, реализующие все три стратегии: Беларусь, Болгария, Венгрия, Италия, Куба, Латвия, Люксембург, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сан-Марино, Туркменистан, Украина, Франция и Швеция.

Страны, которые не реализуют ни одной из трех стратегий: Австралия, Алжир, Бангладеш, Барбадос, Белиз, Босния и Герцеговина, Бруней, Бутан, Гамбия, Гренада, Доминика, Замбия, Йемен, Кения, Корейская Народно-Демократическая Республика, Либерия, Малави, Малайзия, Мьянма, Намибия, Оман, Свазиленд, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Соединенные Штаты, Сьерра-Леоне, Тонга, Тринидад и Тобаго, Уганда, Федеративные Штаты Микронезии и Южная Африка.

Доклад будет выпущен на мероприятии высокого уровня, проводимом при поддержке Фонда H&M, партнера ЮНИСЕФ, между 11:00 и 12:30 в центре «Каждая женщина, каждый ребенок», Норт-Лон, Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, в ходе семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

ЮНИСЕФ работает в самых трудных местах для того, чтобы охватить наиболее обездоленных детей. Мы работаем в 190 странах и территориях на благо всех детей, где бы они ни находились, стремясь сделать мир лучше для каждого. Более подробная информация о ЮНИСЕФ и его работе представлена на сайте www.unicef.org.