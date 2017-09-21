Посол Ирана в Азербайджане побывал в «APA Holding»

2017-09-21 18:07 | www.apa.az | 5
Посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде сегодня побывал в «APA Holding».
Во время встречи президент холдинга Вюсаля Маиргызы проинформировала гостя об истории создания медиа структуры и ее деятельности.
Она отметила, что бюро АПА функционируют в разных странах мира, одной их которых является Иран.
По словам Вюсали Маиргызы, после открытия бюро стало возможным получать более оперативную и точную информацию о происходящих в Иране событиях.
Глава холдинга также говорила об отношениях Иран-Азербайджан. Она отметила, что эти отношения находятся на высоком уровне, довела до сведения гостя, что сотрудничество между медийными органами двух стран могут внести свой позитивный вклад в развитие этих связей.
Посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде также сказал, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне. Он подчеркнул, что медиа играют большую роль в развитии отношений.
Посол высоко оценил деятельность Информагентства «АПА».
В ходе встречи была отмечена необходимость укрепления связей между медиа структурами двух стран, проведен обмен мнениями вокруг происходящих в регионе и мире процессов.