Посольство Мексики в Азербайджане: Государство и народ вместе справятся с этими вызовами природы

2017-09-21 14:38 | www.oxu.az | 5

Посольство Мексики в Азербайджане распространило заявление в связи с землетрясением, произошедшим в мексиканских штатах Чиапас и Оахака.

Как передает Oxu.Az, в заявлении говорится, в сентябре этого года Мексика пережила два землетрясения, которые стали причиной гибели сотен людей, несколько сотен людей получили ранения, был нанесен огромный вред инфраструктуре страны.

"Самое сильное землетрясение в истории Мексики произошло 7 сентября, силой в 8,2 балла по шкале Рихтера. Это явление природы привело к гибели 97 человек, а также крупным разрушениям в двух южных штатах Чиапас и Оахака.

Другое сильное землетрясение силой в 7,1 балла по шкале Рихтера произошло во вторник, 19 сентября. Это второе землетрясение почувствовали жители семи штатов Республики. Согласно последним официальным данным, представленным штатами, пострадавшими от землетрясения, погибло 246 человек, 38 зданий были разрушены в городе Мехико и отмечены многочисленные повреждения в семи штатах. Эпицентр второго землетрясения находился в 120 км от города Мехико, именно это и послужило причиной того, что центральная часть страны почувствовала толчки с большей силой. Толчки породили панику и страх в столице Мексике, так как произошли спустя два часа после церемонии поминания жертв землетрясения 19 сентября 1985 года, сила которого составляла 8,1 балла по шкале Рихтера и погубила жизни тысячи людей.

Президент Республики Энрике Пенья Нието привел в действие План МХ 19 сентября 2017-го года и дал распоряжение вооруженным силам оказывать помощь местным властям и гражданам в спасении живых людей, оставшихся под обломками зданий. Также были даны указания о непрерывном оказании помощи населению штатов Чиапас и Оахака, пострадавших от землетрясения 7 сентября.

В эти моменты, когда соотечественники выходят на улицы с целью участия в спасательных работах, становится очевидной солидарность мексиканского народа. Это показатель того, что государство – народ вместе с правительством – справится с этими вызовами природы", - говорится в землетрясении.

Э.А.

