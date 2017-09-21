В Баку пройдет седьмой Фестиваль искусств "Девичья башня"

2017-09-21 16:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку – Ичеришехер – с 22 по 24 сентября пройдет VII Фестиваль искусств "Qız qalası" (Девичья башня), организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

В рамках фестиваля молодые художники различных творческих центров раскрасят макеты Девичьей башни. Среди азербайджанских художников - Бахруз Кенгерли, Джавид Ильхам, Орхан Гараев, Рашад Нури и Вюсаля Агаразиева. Художники также будут помогать группе детей-художников с ограниченными возможностями. За организацию детской группы управление благодарит Республиканский центр развития детей и молодежи, детские дома Хатаинского, Низаминского и Сураханского районов Баку, а также Реабилитационный центра для детей с синдромом Дауна.

По завершении фестиваля 10 макетов Девичьей башни будут представлены в различных художественных центрах.

Фестиваль пройдет на площади у Девичьей башни с 10:30 до 16:00.

Проект реализуется с 2010 года и нацелен на популяризацию Девичьей башни (Qız qalası), считающейся символом Баку и находящейся на территории Ичеришехер, который в 2000 году был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Участвующие в фестивале художники, в том числе из разных стран, украшая макеты Девичьей башни в своем национальном стиле, создают произведения, отражающие синтез культур и обычаев. Эти уникальные работы, которые демонстрируются в различных городах мира, играют важную роль в популяризации Девичьей башни, являющейся историческим и архитектурным памятником Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ирина Парфёнова)