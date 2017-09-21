Этап боевых стрельб широкомасштабных учений ВС Азербайджана (ВИДЕО)

2017-09-21 16:31 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В четверг был выполнен этап боевых стрельб широкомасштабных учений ВС Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

В соответствии с планом, на данном этапе артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением нового оружия и военной техники.

В ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска практически совершенствовали навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции, а также было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии.

На различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, подразделениями были выполнены боевые стрельбы и маневры огнем с применением новых систем вооружения.

Trend представляет видео с учений.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)