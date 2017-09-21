Шакро Молодой предстанет перед судом за вымогательство

2017-09-21 14:50 | www.oxu.az | 3

Московская полиция направила в Никулинский суд столицы уголовное дело в отношении участников организованной группы, возглавляемой вором в законе Захарием Калашовым, известным как Шакро Молодой, о вымогательстве 18 миллионов рублей.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении МВД России.

Перед судом предстанут 14 человек, которым вменяется два преступных эпизода. По одному из них потерпевшей проходит владелица ресторана Elements на Рочдельской улице Москвы Жанна Ким, у которой требовали восемь миллионов рублей, угрожая ей и ее родным расправой.

Второй эпизод вымогательства был установлен полицейскими в ходе расследования уголовного дела. По данным МВД, в июне 2015 года в офисе, расположенном на Минской улице, шестеро фигурантов, угрожая потерпевшему физической силой, потребовали 10 миллионов рублей.

В декабре 2015 года возле ресторана Elements произошла перестрелка. Участниками конфликта стали адвокат Эдуард Буданцев с коллегами, представлявшими интересы Ким, а также Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец с охранниками, прибывшими по поручению Калашова, как полагает следствие, для вымогательства денег у женщины. В результате были убиты два человека, еще несколько ее участников получили ранения.

После инцидента в отношении Калашова было возбуждено уголовное дело о вымогательстве, а позже о создании ОПГ. Кроме того, под следствием оказались высокопоставленные сотрудники СК, которые, как считает следствие, получили от авторитета 500 тысяч евро за освобождение из СИЗО Итальянца, куда тот попал после перестрелки.

Буданцеву, застрелившего двух человек на Рочдельской, переквалифицировали обвинение с убийства на самооборону.

В настоящее время в Пресненском суде Москвы рассматривается еще одно уголовное дело, которое было возбуждено в связи с перестрелкой у ресторана. По нему проходят сотрудники полиции, обвиняемые в халатности, из-за которой произошел вооруженный конфликт.

Н.О.