Известный ханенде о премьере оперы "Лейли и Меджнун" в Москве (ФОТО)

2017-09-21 16:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Москве в концертном зале Crocus City Hall 16 октября впервые будет представлена легендарная опера "Лейли и Меджнун", сообщает Trend Life. В связи с предстоящей премьерой, в Баку была проведена пресс-конференция с участием творческого коллектива постановки.

Среди почетных гостей мероприятия присутствовал известный ханенде, народный артист Азербайджана Ариф Бабаев, который еще в середине 60-х годов прошлого века воплотил образ Меджнуна, и на протяжении долгих лет эта роль был визитной карточкой артиста.

"Для меня, также как и для тех, кто занят в постановке, премьера в оперы "Лейли и Меджнун" в Москве большая гордость. То, что произведение великого Узеира Гаджибейли будет звучать в Москве – большое и важное событие. Я от всей души рад за творческий коллектив. Желаю всем удачи, и верю, что успех будет большим", - сказал народный артист.

Главные партии в опере исполнят народный артист Мансум Ибрагимов (Меджнун), молодая солистка Арзу Алиева (Лейли).

Режиссер-постановщик оперы – заслуженный деятель искусств, режиссер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Хафиз Гулиев, дирижер - народный артист, профессор Ялчин Адыгезалов.

Проект реализуется Студией Азербайджанской культуры и искусств в России и Азербайджанской национальной консерваторией при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана.

"Лейли и Меджнун" - лиро-эпическая поэма поэта XVI века Мухаммеда Физули, повествующая о любви юноши Гейса, прозванного "Меджнуном" ("Безумец") к красавице Лейли. Написана в 1536 году на азербайджанском языке. Эта поэма считается вершиной творчества Физули. По мотивам поэмы в 1907 году Узеиром Гаджибейли была написана первая азербайджанская опера "Лейли и Меджнун". Она является первой оперой не только Азербайджана, но и всего мусульманского Востока.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев )