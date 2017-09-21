На счету национальной сборной 127 медалей: 53 - золотых, 37 - серебряных, 37 – бронзовых (ФОТО)

2017-09-21 16:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сборная Туркменистана продолжает борьбу за награды на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, говорится в сообщении посольства Туркменистана в Азербайджане. Нынешний день также порадовал удачными выступлениями и очередными медалями, завоёванными нашими спортсменами. Места на пьедестале почёта туркменистанцам принесли выступления в соревнованиях по борьбе на поясах, тайскому боксу, бильярду, легкой атлетике, борьбе кураш. В пятый день Игр актив нашей сборной пополнился 38 медалями, в том числе 10 золотыми. Туркменистан с каждой новой победой закрепляет своё лидерство в общемедальном зачете. По итогам всех игровых дней на счету национальной сборной 127 медалей: 53 - высшей пробы, 37 - серебряного достоинства, 37 - бронзовых.

Сегодня в Ашхабаде состоялось 36 заседание Генеральной ассамблеи и заседание Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии. Выступая на ассамблее, президент ОСА шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах отметил великолепную организацию Игр «Ашхабад 2017, проходящих в эти дни в столице Туркменистана, высокий уровень спортивных объектов Олимпийского городка. Подчёркивалось, что проведение масштабного спортивного мероприятия, собравшего в Ашхабаде представителей Азии и Океании, стало провозвестником конструктивного партнёрства, доброй воли и добрососедства.

Участвующие в заседании представители Национальных олимпийских комитетов Азии и Океании сообщили о результатах работы по популяризации и развитию спорта в своих странах. На заседании также состоялись презентации Азиатских игр намеченных в ближайшие годы в различных странах.

Продолжаются соревнования по борьбе на поясах, где проходят поединки в классическом стиле. Наши атлеты демонстрируют высокие результаты в этом виде спорта. В финальные поединки вышли 14 туркменских борцов, причем сразу в двух встречах выступили только наши соотечественники.

В итоге в борьбе на поясах в классическом стиле в туркменской сборной золотых наград удостоились Сейди Батыров в весовой категории до 100 кг, Медет Халлыгурбанов (60 кг), Агамырат Оразсахедов (65 кг).

Среди женщин на первую ступень пьедестала почета поднялись Максуда Егембердиева (свыше 70 кг), Лачин Бадаглыева (50 кг), Зарина Абдырахманова (55 кг), Зухра Мадраимова (60 кг), Гульнар Хайытбаева (65 кг), Насиба Суркиева (70 кг).

Обладателями серебряных медалей стали Ахал Балларов (свыше 100 кг) Сапа Джумаев (55 кг), Рустемгельды Агагельдыев (65 кг), Хангельды Аллаков (70 кг), среди женщин - Джахан Мухамедова (свыше 70 кг).

«Бронзу» в классическом стиле борьбы на поясах завоевали Мыратхан Азадов (55 кг), Агаджан Тачмухаммедов (60 кг), Оразмырат Оразмырадов (70 кг), а также Гульфия Джумаева (55 кг), Роза Ташпулатова (60 кг), Динара Халлыева (65 кг).

Стартовали соревнования по борьбе кураш – еще одному виду единоборств, где у туркменской сборной имеется хороший потенциал. Сегодня разыгрывались медали в ряде весовых категорий. Серебряных наград удостоились туркменский борец Эркин Омурзаков (60 кг), среди женщин – Анна Дмитриева (свыше 87кг) и Ширин Кубаева (87 кг). «Бронза» – на счету Шохрата Халлыева (60 кг) и Лейлы Алиевой (свыше 87 кг).

В тайском боксе состоялись полуфинальные поединки. Их победители завтра продолжат борьбу за золото – это туркменские боксеры Мустафа Сапармырадов (67 кг), Яныл Кависова (54 кг), Дженнет Айназарова (57 кг). А проигравшие уже стали бронзовыми призёрами – это наши соотечественники Рустем Байрамдурдыев (57 кг), Адылбек Нурметов (60 кг), Нургельды Атаев (63,5 кг), Юсуп Бяшимов (75 кг), Довлетмырат Гуйджов (81 кг), а также Сельби Джумаева (51 кг), Гульшат Гылыджева (57 кг), Энеджан Вельмурадова (60 кг).

Нынешним днем были разыграны и первые медали среди мастеров бильярда. В дисциплине «русская пирамида» в свободном стиле наши спортсмены заняли почти весь пьедестал почета, взяв одно «золото» и две «бронзы». В матче за золотую медаль Ибабекир Бекдурдыев уверенно переиграл представителя Казахстана ЕрнараЧимбаева со счетом 5:1. «Бронза» - у туркменистанцев Бегенча Айдогдыева и Аннамамеда Аннамамедова. Впереди нас ждут состязания в других дисциплинах этого вида спорта.

Завершились соревнования по легкой атлетике. Сегодня туркменская команда завоевала «бронзовую медаль» в женской эстафете 4 на 400 метров. Также разыгрывались медали по прыжкам в высоту, семиборью, метанию ядра, в забегах на 1500, 800 и 400 метров.

Продолжаются соревнования штангистов. Лишь два килограмма не хватило в весовой категории 69 кг нашему тяжелоатлету Толкунбеку Худайбергенову в сумме рывка и, чтобы попасть на пьедестал почета. В весовой категории 58 кг туркменская спортсменка Бягуль Бердыева стала седьмой, а Нилуфар Джумабаева – десятой.

В соревнованиях первого круга в дисциплине «микс» среди теннисных пар туркменские спортсмены Анастасия Пренко и Иса Мамметгулыев во встречи с Гевин Якопо и Сайнтли Молоти из Тувалу уверенно лидируют в двух сетах со счетом 6:0, 6:1.

Завтра на корт также выйдут мужские и женские пары, среди которых – представители хозяев Игр. Во втором круге соперниками наших теннисистов станут: у Исы Мамметгулыева – Вонг Хон Кит (Гонконг), а у Байрамовой Джахан – Беатрис Гумуля (Индонезия).

Продолжились матчи по футзалу. Здесь женская сборная Туркменистана завершила борьбу за медали, уступив в последнем матче команде Японии – лидеру группы «А». Сборной Японии предстоит сыграть с футзалистками из Ирана, команда Таиланда встретится со сборной КНР.

Мужская сборная Туркменистана досрочно гарантировала себе выход в четвертьфинал с уверенным счетом 5:1, переиграв команду китайского Тайбея, набрала максимальные 9 очков.

В группе «В» сборная Афганистана победила узбекских футболистов 4:2 и заняла здесь первое место. В втором матче этой группы команда КНР обыграла команду Мальдив 9:3.

В соревнованиях по баскетболу 3х3 включилась в борьбу мужская сборная Туркменистана. В первом матче наши баскетболисты уступили команде Ливана 11:17, зато во втором – не оставили шансов таджикским баскетболистам, разгромив их со счётом 22:4. Наша команда сохраняет шансы на выход в четвертьфинал, но для этого нужна победа в следующем матче с лидером группы «B» - командой Ирака.

В таэквондо стали известны имена победителей среди мужчин в весовых категориях до 58 и 80 килограмм, у женщин – до 49 и 62 килограмм. Из туркменских бойцов в четвертьфинал пробился Юсуп Аннаев (80кг), где уступил атлету из Иордании и не смог продолжить борьбу.

В рамках состязаний по велотреку сегодня состоялись заезды в мужском и женском спринте.