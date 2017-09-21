В Кабинете министров рассмотрены проекты госбюджета и сводного бюджета на 2018 год

2017-09-21 18:23 | www.apa.az | 8

21 сентября в Кабинете министров под председательством премьера Артура Расизаде были рассмотрены проекты госбюджета и сводного бюджета на 2018 год, показатели сводного бюджета на последующие три года, концепция и прогнозы социально-экономического развития Азербайджана на 2018 год и последующие три года и другие документы, входящие в бюджетный пакет.

Как сообщили АПА-Экономикс в Кабинете министров, на заседании с докладами выступили министр финансов Самир Шарифов и министр экономики Шахин Мустафаев.

По итогам обсуждений было принято решение направить проекты госбюджета и сводного бюджета на 2018 год, показатели сводного бюджета на последующие три года, концепцию и прогнозы социально-экономического развития Азербайджана на 2018 год и последующие три года и другие документы, входящие в бюджетный пакет, на рассмотрение президента Азербайджана.