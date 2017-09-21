В Азербайджане штурманам маломерных судов придется получать удостоверение на право управления

2017-09-21 16:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Штурманы маломерных судов должны будут иметь удостоверение на право управления этими судами, говорится в сообщении Кабмина Азербайджана, распространенном в четверг.

Соответствующее изменение внесено в «Правила плавания в территориальных водах Азербайджана», согласно которому штурманы должны иметь удостоверение на право управление, выданное Госслужбой по контролю над маломерными судами и спасению на водах.

По существующим до этого правилам, штурманы маломерных судов должны были иметь свидетельства, предоставляющие право на управление моторными и парусными судами, выданные специальной комиссией Госинспекции по маломерным судам.

(Автор: Иьхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)