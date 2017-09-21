Обнародованы нововведения в связи с выпускными и вступительными экзаменами

2017-09-21 18:39 | www.apa.az | 6

В Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) прошла встреча с участием председателя Совета директоров ГЭЦ Малейки Аббасзаде, ответственных работников данной структуры, а также делегации во главе с заместителем министра образования Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Как сообщили АПА в ГЭЦ, в ходе встречи состоялось итоговое обсуждение новой модели выпускных экзаменов на уровне полного среднего образования (11-летнего), вступительных экзаменов в высших и средних специальных учебных заведениях, внедрение которых предусмотрено в 2019 году. Стороны пришли к общему согласию.





Было отмечено, что, начиная с 2009 года, в общеобразовательных учреждениях республики внедряются новые учебные программы (куррикулумы) и применяются учебники, разработанные в соответствии с новыми стандартами содержания, а в учебном процессе применяются новые средства оценивания.

Учитывая это, экзамен по итоговому оцениванию знаний, обучающихся на уровне общего среднего образования (9 лет) в 2017 году, также был проведен на основе новых правил. А с 2019 года на выпускных экзаменах, обучающихся на уровне полного среднего образования (11 лет), а также вступительных экзаменах в ВУЗы и ССУЗы будут использованы средства оценивания, разработанные на основе новых образовательных стандартов.



Согласно новой модели, выпускные экзамены, обучающихся на уровне полного среднего образования (11 лет), как и было до сих пор, будут проводиться по 3 предметам, число предметов на вступительных экзаменах в ВУЗы сократится с 5 до 3, а также будут учитываться результаты вступительных экзаменов.

Абитуриенты примут участие в конкурсе по приему в вузы на основании общих результатов выпускных и приемных экзаменов. То есть, как и в нынешней модели приема, конкурс по поступлению на специальности, требующие специальных навыков, и в средние специальные учебные заведения будет проводиться на основании результатов выпускных экзаменов.



В течение короткого периода времени Министерство образования и Государственный экзаменационный центр сделают совместное заявление о новой модели.

Отметим, с целью оказания помощи учащимся и абитуриентам, которые будут сдавать экзамен через 2 года, ГЭЦ в этом учебном году на основе новой модели будет проводить испытательные экзамены, мониторинговые экзамены по английскому, издавать методические пособия, что обеспечит более качественную подготовку абитуриентов и учащихся.