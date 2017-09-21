Перестрелка в здании суда в Стамбуле

2017-09-21 15:08 | www.oxu.az | 5

В Стамбуле в здании суда произошла перестрелка, в результате которой один человек ранен.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает CNN Turk.

Вооруженное столкновение произошло в суде в районе Чаглайан. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали семь человек, еще четверым подозреваемым удалось скрыться.

В то же время, как пишет Hurriyet, конфликт продолжается, и еще несколько человек оказывают сопротивление стражам правопорядка.

На место инцидента прибыли машины скорой помощи.

Н.О.