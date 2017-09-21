Предприниматели в Азербайджане получили почти 630 млн манатов на развитие животноводства

2017-09-21 17:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С начала своей деятельности Национальный фонд поддержки предпринимательства предоставил 628 миллионов манатов на кредитование сферы животноводства в Азербайджане, сообщает в четверг министерство экономики.

Как отмечается, эти средства получили свыше 23,7 тысяч предпринимателей. В настоящее время за счет этих средств ведется строительство четырех животноводческих комплексов, еще 20 комплексов уже введены в строй.

В рамках делового форума, прошедшего в Шамахинском районе, предприниматели получили 277 тысяч манатов на проекты в сфере животноводства. Реализация этих проектов позволит открыть свыше 30 новых рабочих места. В целом, предприниматели Горно-Ширванского экономического района получили кредиты на 69,3 миллиона манатов, в том числе 23,2 миллиона манатов предприниматели Шамахинского района.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на 21 сентября составляет 1,7007 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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