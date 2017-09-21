Президент Азербайджана не поддержал изменения в закон о госслужбе

2017-09-21 17:06 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил против изменения в закон "О государственной службе", принятого 13 июня Милли Меджлисом (парламентом).

Как сообщили Trend в парламенте, данный вопрос обсуждался на прошедшем в четверг заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики и государственного строительства.

Было отмечено, что ввиду допущенной невнимательности при подготовке законопроекта он был возвращен на доработку. После обсуждений комитет принял предложение Президента о нецелесообразности данного изменения.

Председатель комитета Али Гусейнли на заседании также говорил о проделанной работе и предстоящих задачах. По его словам, в течение весенней и внеочередной сессий было проведено 24 заседания комитета, рассмотрено 112 вопросов. В связи с поступившими от граждан письмами и заявлениями были направлены обращения в соответствующие структуры.

Было отмечено, что на осенней сессии на обсуждение будет вынесен ряд вопросов, в числе которых внесение важных изменений в Уголовный кодекс, ряда изменений в закон «О судах и судьях», Кодекс об административных проступках, «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма».

Члены комитета Азай Гулиев, Малахат Ибрагимгызы, Гудрат Гусейнгулиев, Рафаэль Джабраилов, Таир Керимли в своих выступлениях выразили свое мнение о значимости законопроектов, которые будут вынесены на обсуждение.

В конце заседания включенные в повестку дня законопроекты были рекомендованы для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)