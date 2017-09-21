Аятолла Хаменеи назвал Дональда Трампа жалким глупцом

2017-09-21 18:49 | www.apa.az | 5

«Слова президента США Дональда Трампа говорят не о его силе, а ущербности и глупости».

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом заявил верховный религиозный лидер Ирана Аятолла Хаменеи, комментируя выступление президента США Дональда Трампа в рамках 72-й сессии ООН. Он отметил, Назвав недостойными, грубыми и глупыми высказывания президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН, Айатолла Хаменеи сказал: «Эти заявления коренятся не в силе, а в гневе, расстройстве и безумии, американцы раздражены и злятся на Иран, чьё присутствие в Западной Азии нейтрализует их многолетний план господства в регионе».



По словам Верховного Лидера, причиной глупой речи президента США, почерпнутой из гангстерской и ковбойской литературы и наполненной ложью, является его гнев и безрассудство.



Айатолла Хамени подчеркнул, что слова президента США не тольео не вызвали гордость американской нации, более того, американская элита должна стыдиться за такие заявления и за такого президента. Он добавил, что американская элита уже выразила свой позор.



По словам Верховного Лидера, американцы уже много лет разрабатывают для региона Западной Азии свои планы под названием «Новый Ближний Восток» или «Большой Ближний Восток». «Три главных направления этого проекта – Ирак, Сирия и Ливан, но они во всех 3 странах потерпели неудачу».



«Присутствие и влияние Исламской Республики Иран привели к провалу проектов и требований США и сионистского режима в регионе, это является причиной их гнева», отметил Айатолла Хаменеи.



«Позиция США не связана с их силой и возможностями, а скорее с их слабостью и разочарованием в отношении Ирана», напомнил он.



Подчеркнув, что иностранцы не вправе решать проблемы страны, Верховный Лидер заявил: «Я не говорю, что нам следовало перестать связываться с миром с самого начала революции, я всегда подчёркивал широкие отношения с миром, но не следует заменять свои сильные ноги чужой тростью!».