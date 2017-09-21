Фаиг Агаев поддержал красящих волосы певцов

2017-09-21 15:16 | www.oxu.az | 4

«Крася волосы, я не перестаю быть Фаигом Агаевым».

Как передает Oxu.Az, об этом народный артист Фаиг Агаев сказал в эфире передачи «Show time» на APA TV.

Ф.Агаев поддержал своих коллег мужского пола, красящих волосы и делающих пластические операции:

«На меня оказывали давление. Потом эти люди поняли свою ошибку. Искусство – особая сфера. Мы должны быть запоминающимися и яркими. Сцена любит молодость. Часть наших зрителей и населения в целом придерживается консервативных взглядов, говорят «нет» новшествам. Допустим, ты соответствуешь менталитету, а твое пение гроша ломаного не стоит. Не умеешь правильно одеваться и вести себя на сцене. Нельзя связывать менталитет со сценой. Если вы так не считаете, то зря вышли на сцену».

А.С.

