Сейм Латвии отказался предоставлять гражданство детям неграждан

2017-09-21 15:24 | www.oxu.az | 4

Парламент Латвии отказался принять закон, согласно которому гражданами страны автоматически становились бы дети неграждан, родившиеся на территории республики после 1 июня 2018 года.

Как передает Oxu.Az, результаты голосования опубликовал латвийский депутат Сергей Потапкин в своём "фейсбуке".

"Только что 38 голосами против и 14 воздержавшимися большинство депутатов Сейма отклонили инициативу президента по прекращению присвоения статуса неграждан детям, родившимся в независимой Латвии", - написал политик.

Сообщается, что проект закона был выдвинут 12 сентября президентом Латвии Раймондом Вейонисом. По его мнению, его принятие позволило бы остановить "осознанное противостояние и целенаправленное разделение различных групп латвийского общества".

В Латвии проживает более 200 тысяч неграждан. В основном это этнические русские. Они ущемлены в правах по сравнению с гражданами. В этом году Россия предоставила право безвизового въезда на свою территорию негражданам Латвии и Эстонии.

Н.О.