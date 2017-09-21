Швеция не повысит уровень угрозы из-за сообщений СМИ о подготовке теракта

2017-09-21 17:10 | www.trend.az | 5

Шведская полиция знает о сообщениях СМИ, где говорится о подготовке теракта в Стокгольме, это "обычный" тип угрозы, уровень опасности подниматься не будет, говорится в сообщении для прессы полиции Стокгольма, сообщают РИА Новости.



Шведские СМИ опубликовали в четверг сообщение о том, что в социальных сетях появилась угроза совершения теракта в Стокгольме, при этом каких-либо подробностей не приводилось.

"Этот тип угрозы является обычным, и полиция безопасности СЭПО не считает, что уровень угрозы в Швеции изменился. Полицейское ведомство находится в тесном контакте с полицией безопасности и работает в соответствии с установленными процедурами", — говорится в сообщении для прессы полиции Стокгольма.

Представитель полиции безопасности Швеции Нина Одермальм Шей, комментируя слухи об угрозе, сказала газете Dagens nyheter, что в полиции знают "о сообщении, которое опубликовано в социальных сетях и которое касается угрозы теракта". Однако она не стала уточнять, где именно опубликована угроза и с каким содержанием.

Уровень угрозы в Швеции остается, по ее словам, неизменным – третий из пяти возможных.

Сообщения об угрозе прокомментировал и министр юстиции Морган Юханссон. Он сказал, в частности, что ознакомлен с сообщением и что полиция безопасности работала над этим в течение ночи.