Американцы и азербайджанцы объединились в команду "Next Level Azerbaijan"

2017-09-21 17:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку при поддержке посольства США создана хип-хоп команда "Next Level Azerbaijan", в которую вошли мастера этого жанра из Америки и представители Союза молодежи Азербайджана (СМА), Ассоциации танца Азербайджана и Urban Art Azerbaijan, сообщили Trend Life в пресс-службе СМА.

В рамках налаживания культурных мостов между странами в октябре в Баку пройдет мастер-класс американских мастеров хип-хопа по следующим направлениям танца - МС, Beatbox, Graffity и Hip-Hop.

Для участия в проекте, молодежь от 16 до 30 лет, увлекающаяся танцевальным искусством MC, Beatbox, Graffiti и Hip-Hop, может отравить заявление на азербайджанском, русском и английском языке на адрес next.level.aze@gmail.com . Телефон для связи +99450 626 66 20

Прием документов с 21 сентября по 5 октября. Отборочный тур с 5 по 12 октября. Репетиции: 16-19, 21-23 и 25-26 октября. 27 октября выступление в Баку, а 28 октября – в Мингячевире.

Более подробно ( в том числе форма заявления) на https://www.facebook.com/NextLevelAze/

(Автор: Вугар Иманов)