В Сумгайыте учительница ударила ученицу первого класса

2017-09-21 15:44 | www.oxu.az | 5

Учительница начальных классов средней школы №5 города Сумгайыт по имени Метанет ударила ученицу.

Как передает Oxu.Az, об этом ölkə.az сообщила родительница ученицы 1Б класса данной школы Аян Искендерли:

«Учительница по имени Метанет сначала накричала на моего ребенка, а потом ударила по лицу. Она пригрозила моей дочери, если она расскажет об этом дома».

Мать Аян также сказала, что учительница собирает деньги с учеников:

«В этой школе в этом году 4 начальных класса. Ни одна учительница начальных классов не собирает столько денег. Не успел начаться учебный год, а она уже собирает по 10 манатов в фонд школы, по 2 маната еще на что-то. На следующей неделе мы расскажем об этом директору. Уже несколько родителей хотят забрать своих детей из этого класса».