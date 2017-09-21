На Чемпионате Европы по волейболу в Баку нет явных фаворитов - главный тренер сборной России (ФОТО)

2017-09-21 17:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На Чемпионате Европы по волейболу в Баку нет явных фаворитов, сказал в четверг журналистам главный тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков.

По его словам, на данный момент уровень европейских команд выровнялся и назвать какую-то команду фаворитом очень сложно.

"Есть много сильных команд - Сербия, Италия, Голландия, Азербайджан, Польша, Болгария, Турция - очень много команд, которые хотят забрать у нас титул действующих чемпионов Европы", - сказал Ушаков.

По его словам, команда приехала в Баку показать хороший волейбол и добиться хороших результатов.

"Не скажу, что цель - защитить титул. Для нас главное показать достойную игру, свой качественный волейбол. Приехали играть и побеждать в каждом матче. Состав наш оптимальный и потерь нет", - сказал Ушаков.

Аналогичное мнение выразила и капитан сборной Болгарии Элица Василева.

"На этом чемпионате есть много сильных команд, которым можно проиграть, в то же время их можно и обыграть. У нас очень сильная группа - относительно слабыми можно назвать сборную Украины, но и она является серьезным соперником. Главное постараться выйти из группы", - сказала Василева.

Чемпионат Европы, который организует Азербайджан совместно с Грузией, стартует 22 сентября. Турнир продлится 10 дней, его победитель определится 1 октября.

Действующим чемпионом Европы является сборная России. Поединки пройдут в Баку (Национальная арена гимнастики, группы "A" и "C"), Гекгеле (Олимпийский спорткомплекс, группа "D") и Тбилиси (Дворец спорта, группа "B"). Начиная с раунда play off, все встречи 1/4 финала, а также полуфиналы, поединок за "бронзу" и матч за "золото" пройдут только в Баку.

В соревновании примут участие 16 лучших команд Старого Света, разбитые на четыре группы. В группе "А" выступят команды Азербайджана, Германии, Польши и Венгрии, в группе "В" - Грузии, Италии, Беларуси и Хорватии, в группе "С" - России, Украины, Турции и Болгарии и, наконец, в группе "D" - Сербии, Чехии, Голландии и Бельгии. Сборные, занявшие первые места в своих группах, автоматически выходят в четвертьфинал, а команды, обосновавшиеся на втором и третьем местах, сыграют в стыковом раунде play off для участия в этой стадии чемпионата.

(Автор: Анвар Мамедов)