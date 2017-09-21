Десятки тысяч граждан Армении переехали на ПМЖ в Россию, Ереван против

2017-09-21 17:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ Более 42 тысяч граждан Армении переселились жить в Россию за последние 10 лет, сообщает RТ со ссылкой на данные МВД РФ. Причем, эти цифры затрагивают только лиц, вовлеченных в российскую государственную программу "Соотечественники", против которой неоднократно выступал Ереван. Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется с 2007 года.

По данным источника, за десять лет в Россию вернулись 584,9 тысяч человек.

Для участия в программе "Соотечественники" граждане стран бывшего СССР должны доказать свой легальный статус и соответствие ряду условий (имеющие гражданство РФ, имевшие гражданство СССР, лишившиеся гражданства РФ эмигранты, прямые потомки всех трех категорий). В случае удовлетворения условий участнику предлагается выбрать работу из списка доступных вакансий в 63 субъектах РФ, где реализуется программа, после чего он может переезжать. Переселенцу и всем членам его семьи выдаются стартовые деньги (до 100 тыс. рублей) вместе с оплатой расходов на транспорт, гарантируется беспошлинный ввоз имущества, пишет Sputnik Армения.

О том, что программа соотечественники больно бьет по и без того тяжелой демографической ситуации в стране, не раз говоритли представители властей республики, из которой постоянно бегут люди. Так, действующий председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян в свою бытность премьер-министром Армении в 2012 году резко раскритиковал госпрограмму, заявив, что "Армения не давала согласия на осуществление этой программы" и что вопрос поднят армянской стороной в рамках армяно-российской межправительственной комиссии.

По данным Государственной миграционной службы Армении, за годы независимости страну покинули 1 миллионв 250 тысяч человек, население за тот же период сократилось с 3 миллионов 574 тысяч до 2 миллионов 981 тысяч человек.

(Автор: Эльмира Таривердиева )