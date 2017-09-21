Фанат ударил футболиста «Карпат» по лицу после поражения команды

2017-09-21 15:56 | www.oxu.az | 4

Защитник львовских «Карпат» и сборной Украины Артем Федецкий подвергся нападению фаната после матча Кубка Украины с ивано-франковским «Прикарпатьем».

Как передает Oxu.Az, видео появилось на YouTube-канале Борец ТВ.

«Карпаты» потерпели поражение со счетом 1:2. После второго пропущенного командой мяча болельщики устроили беспорядки, встречу пришлось прервать на полчаса. После финального свистка фанаты прорвались на поле. Один из них ударил Федецкого, подошедшего вместе с партнерами успокоить поклонников клуба.

Н.О.