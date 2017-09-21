Массовая эвакуация в центре Москвы

2017-09-21 16:04 | www.oxu.az | 4

Сразу шесть музеев, в том числе музей-панораму "Бородинская битва", и дендрарий эвакуируют в Москве после анонимных звонков об угрозе взрывов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости.

"Проводится эвакуация из музея Бородинской панорамы, Музея истории холодной войны, Дарвиновского музея, Музея кино, Музея московского транспорта, музея "Коломенское" и Бирюлевского дендропарка", - сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране подверглись почти тысяча объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 350 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

Н.О.