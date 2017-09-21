Выступление Президента Ильхама Алиева в ООН является приказом для армии - министр обороны (ФОТО)

2017-09-21 17:59 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Озвученные Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым мысли во время выступления в ООН являются приказом для азербайджанской армии.

Об этом сказал министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов на расширенном заседании коллегии, посвященном боевой и морально-психологической подготовке, а также итогам состоявшихся широкомасштабных учений и прошедшем в четверг при участии руководящего состава министерства, командиров объединений, соединений, их заместителей, начальников военных учебных заведений, а также других должностных лиц в прифронтовой зон.

Как сообщает пресс-служба минобороны, на заседании коллегии были заслушаны доклады должностных лиц.

Закир Гасанов выступил с докладом на тему «Итоги боевой деятельности Вооруженных сил в зимний период обучения 2017 года». Подведя итоги учений, министр обороны отметил, что все цели и задачи, поставленные на учениях, проведенных на различных полигонах в соответствии с планом, утвержденным Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, были успешно достигнуты и выполнены.

Высоко оценив боеспособность и морально-психологическую подготовку личного состава, министр обороны подчеркнул важность проведения учений и довел до сведения командного состава соответствующие задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед Вооруженными силами.

Министр обороны, в частности, обратил внимание участников заседания на выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором глава государства затронул очередное военное преступление вооруженных сил Армении на линии соприкосновения войск, освобождение части территорий в результате успешного контрнаступления подразделений азербайджанской армии и ряд других вопросов. Министр подчеркнул, что Вооруженные силы в своей ежедневной деятельности должны руководствоваться темами, затронутыми в выступлении.

Закир Гасанов отметил, что озвученные Верховным главнокомандующим мысли в связи с нагорно-карабахской проблемой являются задачей для армии и прямым приказом для всего личного состава. Вооруженные силы Азербайджана оснащены самым современным и высококачественным вооружением и техникой. Это является проявлением большого внимания и заботы Верховного главнокомандующего об армии.

Говоря о текущей обстановке в прифронтовой зоне, министр обороны дал конкретные поручения командирам соединений, расположенных на передовой, быть постоянно готовыми к самым активным боям, не давать ни минуты передышки противнику, постоянно контролировать его деятельность, своевременно и решительно пресекать любые действия врага, нанося ему максимальный ущерб.

В заключение заседания коллегии были приняты соответствующие решения по обсуждаемым вопросам.