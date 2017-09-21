Азербайджан создал великолепные условия для проведения Чемпионата Европы по волейболу - главный тренер сборной Украины (ФОТО)

2017-09-21 18:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан создал великолепные условия для проведения Чемпионата Европы по волейболу, сказал в четверг журналистам главный тренер сборной Украины Гарий Егиазаров.

"Мы провели сегодня тренировку в зале. Хочу сказать, что он прекрасен. Условия очень и очень хорошие. Хочу добавить, что за последние годы Баку очень сильно изменился. Я родился и вырос в Баку, это мой родной и один из самых любимых в мире городов", - сказал Егиазаров.

По словам главного тренера, Украине придется постараться, чтобы выйти из группы.

"Наша группа очень сложная, можно сказать, это самая сильная группа на турнире. Здесь расположились действующий чемпион Европы - сборная России, а также одни из сильнейших на текущий день европейских сборных - Турция и Болгария. Наша основная цель - выйти из группы, но для этого нужно будет постараться", - сказал Егиазаров.

По его словам, сборная Азербайджана является одной из фавориток ЧЕ.

"Основными фаворитами являются сборные России, Голландии и Сербии, хотя у последней и есть проблемы с составом. Также отмечу хозяек турнира - сборную Азербайджана. Последние тенденции показывают, что хозяева всегда успешно выступают на домашних Евро", - отметил Егиазаров.

Чемпионат Европы, который организует Азербайджан совместно с Грузией, стартует 22 сентября. Турнир продлится 10 дней, его победитель определится первого октября.

Действующим чемпионом Европы является сборная России. Поединки пройдут в Баку (Национальная арена гимнастики, группы A и C), Гекгеле (Олимпийский спорткомплекс, группа D) и Тбилиси (Дворец спорта, группа B). Начиная с раунда play off, все встречи 1/4 финала, а также полуфиналы, поединок за "бронзу" и матч за "золото" пройдут только в Баку.

В соревновании примут участие 16 лучших команд Старого Света, разбитые на четыре группы. В группе А выступят команды Азербайджана, Германии, Польши и Венгрии, в группе В - Грузии, Италии, Беларуси и Хорватии, в группе С - России, Украины, Турции и Болгарии и, наконец, в группе D - Сербии, Чехии, Голландии и Бельгии. Сборные, занявшие первые места в своих группах, автоматически выходят в четвертьфинал, а команды, обосновавшиеся на втором и третьем местах, сыграют в стыковом раунде play off для участия в этой стадии чемпионата.

(Автор: Анвар Мамедов)