Президент Азербайджана направил письмо президенту Мали

2017-09-21 19:22 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Республики Мали Ибрагима Бубакара Кейта.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Уважаемый господин Президент, от себя и от имени азербайджанского народа передаю Вам и всему Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Республики Мали – Дня независимости. Надеюсь, что азербайджано-малийские связи будут расширяться и развиваться в соответствии с интересами наших стран и народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу – процветания и прогресса».