Тим Кук назвал «разумной» цену iPhone X

2017-09-21 16:12 | www.oxu.az | 4

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что считает цену iPhone X в тысячу долларов «разумной».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он рассказал в интервью на шоу Good Morning America на канале ABC.

«Ну, это разумная цена за технологии, которые вы получаете. Как выяснилось, большинство людей расплачиваются за телефон в течение долгого времени. Поэтому мало кто будет сразу выкладывать полную стоимость телефона. Кроме того, большинство людей предварительно продают свой текущий смартфон, а некоторые продавцы предоставляют им скидки», - отметил Кук.

Также глава Apple ответил на вопросы о безопасности Face ID в iPhone X. Он в очередной раз напомнил, что вся информация хранится исключительно на устройстве и никуда не выгружается, как и в случае с Touch ID.

iPhone X был представлен на презентации Apple 12 сентября в Калифорнии. Смартфон получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей, занимающий практически всю фронтальную панель. Также устройство оснастили новой камерой и беспроводной зарядкой. Продажи телефона начнутся в начале ноября по цене от 80 тысяч рублей.