В Кашмире боевики атаковали министерский конвой

2017-09-21 16:20 | www.oxu.az | 3

В индийском штате Джамму и Кашмир боевики атаковали конвой министра Наима Ахтара.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло в городе Трал на юге Кашмира. Ахтар, занимающий пост министра общественных работ Джамму и Кашмира, прибыл туда на торжественную церемонию по случаю открытия одного из объектов инфраструктуры. На время приезда высокого гостя меры безопасности в городе были усилены.

Однако, невзирая на большое количество полицейских, неизвестный сумел бросить в конвой гранату. Она отскочила от машины сопровождения, упала на землю и взорвалась. В результате погибли двое прохожих, еще несколько человек получили ранения. Наим Ахтар не пострадал.

В Кашмире уже больше года продолжаются акции протеста. Они начались после того, как индийский спецназ уничтожил одного из лидеров местных сепаратистов — Бурхана Вани, уроженца Трала. Последний на данный момент виток насилия связан с призывом сепаратистов бойкотировать довыборы в нижнюю палату федерального парламента. В результате столкновений полиции и протестующих погибли восемь человек, сотни были задержаны. Выборы были по сути сорваны: на участки пришли всего семь процентов имеющих право голоса.

Н.О.