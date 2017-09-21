Каспийский маршрут китайского проекта «Один пояс - один путь» наиболее экономически жизнеспособен из-за санкционной политики Москвы

2017-09-21 18:19 | www.trend.az | 4

Эльмира Таривердиева

Грандиозный проект Китая «Один пояс - один путь» (или новый «Шелковый путь»), который должен был стать одним из основных векторов экономического присутствия Пекина в Евразии столкнулся с проблемами, которые делают его каспийскую ветку, пожалуй, основным направлением, которое свяжет Китай и Европу.

Для Европы создание нового «Шелкового пути» важнейший проект, с точки зрения появления альтернативного торгового пути в обход территории России. Уже сейчас между ЕС и Китаем ежедневно перемещаются тысячи тонн товаров стоимостью более миллиарда долларов. Большая часть этих объемов перевозится из одного конца Евразии в другой по морю, но в силу возникающих проблем с перезагруженностью китайских портов, проливов и каналов, товары из Китая попадают в Европу с большим опозданием.

Новый «Шелковый путь», который соединит автономный район Синьцзян с Восточной Европой, должен уменьшить этот период в несколько раз.

В настоящее время существуют три эксплуатационных железнодорожных коридора, которые физически соединяют Китай и Европу. Северный коридор охватывает в основном территорию России и большей частью проходит по маршруту Транссибирской магистрали. Центральный маршрут проходит по всей территории Казахстана, подключаясь к северному маршруту на западе России. Южный маршрут проходит по территории Казахстана в порт Актау и либо пересекает Каспийское море (на пароме), либо продолжается до Ирана, прежде чем пересечь Азербайджан, Грузию и Турцию. Время в пути по каждому коридору составляет от 10,5 до 16 дней.

Из нескольких параллельных проектов сухопутных и морских коридоров, связывающих Китай с Европой, ветка, проходящая из Алашанькоу (Хоргоса) в Синьцзяне в Казахстан, и далее в Туркменистан, Иран, Азербайджан, Турцию в ЕС, может оказаться самой перспективной для прохождения европейских грузов в Китай, и наоборот.

Россия, которая входит в число участников остальных маршрутов (кроме Транскаспийского маршурта «Шелкового пути») в силу объективных обстоятельств на сегодняшний день становится камнем преткновения для развития этого проекта. Дело в том, что ряд железнодорожных веток проекта «Один пояс - один путь» проходят по территории России, которая вот уже три года поддерживает эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из ЕС и Норвегии. Обозначенные в санкционном списке товары, преимущественно европейского происхождения, в том числе продукция фармацевтической, химической, автомобильной промышленности, товары категории люкс, а также продовольственные товары, начиная от фруктов, заканчивая рыбой и сырами, нельзя не только ввозить, но даже переваливать в качестве транзитного груза в закрытых контейнерах или вагонах по территории России.

При этом, эти продукты совершенно необходимы развивающемуся китайскому рынку, который известен своими невиданными объемами поглощения продукции европейских стран. Таким образом, Пекин теряет огромную долю товара, который мог бы перевозиться по маршрутам его нового транспортного проекта. Более того, транскаспийский маршрут, который позволяет обойти российские санкционные сложности, крайне быстро набирает темпы, поскольку Европа, разумеется, старается заполнять грузами контейнеры и на обратном пути из Китая.

Продвижение сообщения по южному железнодорожному маршруту ощутимо расширится с введением в эксплуатацию новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая уже в конце текущего года напрямую свяжет Грузию с Азербайджаном и Турцией, а также развитие нового маршрута “Юг-Запад”, который предусматривает организацию контейнерных мультимодальных грузоперевозок из Индии и стран Персидского залива через Иран, Азербайджан, Грузию, Украину, Польшу в страны ЕС и обратно.

При этом данный маршрут организуется таким образом, что его частью могут стать железная дорога Баку-Тбилиси-Карс с вывозом товаров в Турцию и железная дорога из Китая через Казахстан и Туркменистан в Иран.

Таким образом, использование Черного и Каспийского морей означает, что Синьцзянский регион Китая будет связан с Европой, в том числе и морским путем, который может стать внутренним эквивалентом Панамского и Суэцкого каналов.

А потому, уже в самом скором времени, можно ожидать, что Пекин может проявить инициативу с целью обозначить особый статус Каспийского коридора, как наиболее экономически жизнеспособного, и увеличить потенциал ключевых портов Актау, Баку и Поти.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend