Выступление Президента Азербайджана в ООН было серьезным посланием Армении - депутат

2017-09-21 18:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на 72-й сессии Генассамблеи ООН было серьезным посланием Армении, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Мамедов.

По его словам, с высокой трибуны глава государства еще раз донес до мирового сообщества реалии Азербайджана.

«Глава государства еще раз подчеркнул, что Армения - страна-захватчик. В частности, Президент Ильхам Алиев заявил, что Арменией руководит военный преступник, обосновав это фактами. Потому что президент Армении Серж Саргсян и сам неоднократно признавался в том, что как военный командир непосредственно участвовал в Ходжалинском геноциде. Что представляет из себя государство, если его глава - военный преступник? С трибуны ООН Президент Ильхам Алиев сделал серьезное предупреждение Армении, напомнил о прошлогодних апрельских боях, чтобы они сделали вывод и прекратили провокации против мирного населения», - сказал депутат.

Эльман Мамедов добавил, что в своем выступлении Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что ООН в урегулировании нагорно-карабахского конфликта проводит политику двойных стандартов, довел до внимания участников сессии, что более 20 лет не выполняются четыре резолюции организации по освобождению от оккупации азербайджанских земель.

Напомним, что в Нью-Йорке проходит 72-я сессия Генассамблеи ООН.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)