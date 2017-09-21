В Гёйчае 62-летний мужчина совершил самоубийство

2017-09-21 19:37 | www.apa.az | 3

В Гёйчайском районе произошло самоубийство.

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано сегодня вечером в селе Инча Гёйчайского района.

Житель села Самедов Самед Аваз оглу (1955 г.р.) вышел из дома и не вернулся назад. В результате поисков было установлено, что С. Самедов сбросился в канал Верхний Ширван.

Причины самоубийства пока неизвестны. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия.

По факту в прокуратуре Гёйчайского района ведется расследование.